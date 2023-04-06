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14:42, 6 апреля 2023Наука и техника

Российский «Союз-23» перестыковался

Корабль «Союз-23» перестыковался от исследовательского модуля МКС к узловому

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пилотируемый корабль «Союз-23» перестыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» к узловому «Причалу» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Операция началась в 11:45 по московскому времени и завершилась в 12:24. Процедуру в ручном режиме проводил космонавт Сергей Прокопьев. Вместе с ним в «Союзе-23» находились космонавт Дмитрий Петелин и астронавт Франциско Рубио.

«Перестыковка необходима для обеспечения безопасности внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Выходы Прокопьева и Петелина в открытый космос намечены на весну-лето этого года, экипаж активно к ним готовится», — уточнили в госкорпорации.

Корабль «Союз-23» был запущен в феврале на замену поврежденному «Союзу МС-22», в системе терморегулирования которого в декабре произошла утечка.

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Иван Потапов
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