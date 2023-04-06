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17:08, 6 апреля 2023Мир

Очевидцы описали момент обстрела севера Израиля

Житель Израиля назвал новый обстрел севера Израиля мощнейшим с 2006 года

Фото: Ariel Schalit / AP

Очевидцы обстрела севера Израиля со стороны Ливана рассказали подробности о произошедшем. В беседе с «Лентой.ру» один из местных жителей сообщил, что во время стрельбы сирены в городе не работали.

Днем 6 апреля стало известно, что несколько ракет были выпущены по Израилю со стороны Ливана после соответствующих призывов ливанской группировки «Хезболла». Отмечается, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила одну из выпущенных ракет в небе над северной частью страны.

«Я ничего не видел, только слышал. Лежал спокойно в кровати, как вдруг слышу взрывы и пролетающие истребители. От взрывной волны аж окна тряслись. Я сначала недоумевал, что происходит, но потом услышал, как соседская девочка плачет и зовет маму. Я выбежал на улицу и стал слушать серии взрывов: работу наших ПВО и периодически пролетающие истребители. Уже много лет не слышал подобное. Сирены почему-то не работали», — рассказал один из местных жителей.

Другой местный житель сообщил «Ленте.ру», что север Израиля подвергся самому массированному ракетному удару с 2006 года.

«Я и моя семья находимся в населенном пункте в горах, куда не было попаданий, но всем, включая маленьких детей, пришлось прятаться в специальных защищенных комнатах. Дети напуганы», — поделился он.

Пуски в нашу сторону были, но ПВО их сбили. В городе ниже были попадания. Дым видно. Ждем, как будет развиваться ситуация

житель севера Израиля

Еще один житель севера Израиля в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в регионе давно не было подобных инцидентов.

«Ракеты падали в 20 километрах от меня. Работал купол, были слышны громкие хлопки. На севере давно не было такой заварухи», — сообщил он.

Утром 5 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сектору Газа. До этого израильская армия сообщала, что из сектора Газа по территории страны были выпущены девять ракет, четыре из которых были перехвачены системой «Железный купол».

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Алена Шевченко
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