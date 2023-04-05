Израиль нанес удар по сектору Газа

Reuters: ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сектору Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

До этого израильская армия сообщала, что из сектора Газа по территории страны были выпущены девять ракет, передает РИА Новости. Четыре из них были перехвачены системой «Железный купол». По информации ТАСС, одна из ракет попала в завод в промышленной зоне города Сдерот.

23 февраля израильские военные нанесли удары по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объекту производства оружия и по военному комплексу, принадлежащему ХАМАС в центре и на севере Газы.