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23:18, 6 апреля 2023Мир

Главы МИД России и Турции пообщались за ужином «без галстуков»

Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков»
Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков». Об этом сообщило турецкое ведомство, передает РИА Новости.

В соответствующем видео показан ужин министров вместе с сопровождающими делегациями. Как отметили в турецком МИД, это ужин-ифтар (разговение, в Турции на данный момент пост Рамадан). При этом отмечается, что российский министр не держит пост и не исповедует ислам. «Что именно обсуждали министры за ужином, останется тайной, так как видеозапись не содержит звуковой дорожки», — подчеркнуло агентство.

О визите Лаврова в Анкару сообщила и официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram. «Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры», — написала она.

Ожидается, что на переговорах министры обсудят ситуацию вокруг украинского кризиса и реализации «зерновой сделки», ранее продленной Москвой на 60 дней вместо 120. Кроме того, на встрече будут затронуты и другие региональные вопросы, включая нормализацию отношений между Турцией и Сирией при содействии России, а также обстановку в Закавказье, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

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Марина Совина
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Главы МИД России и Турции пообщались за ужином «без галстуков»
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