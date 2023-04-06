Главы МИД России и Турции пообщались за ужином «без галстуков»

Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков»

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков». Об этом сообщило турецкое ведомство, передает РИА Новости.

В соответствующем видео показан ужин министров вместе с сопровождающими делегациями. Как отметили в турецком МИД, это ужин-ифтар (разговение, в Турции на данный момент пост Рамадан). При этом отмечается, что российский министр не держит пост и не исповедует ислам. «Что именно обсуждали министры за ужином, останется тайной, так как видеозапись не содержит звуковой дорожки», — подчеркнуло агентство.

О визите Лаврова в Анкару сообщила и официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram. «Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры», — написала она.

Ожидается, что на переговорах министры обсудят ситуацию вокруг украинского кризиса и реализации «зерновой сделки», ранее продленной Москвой на 60 дней вместо 120. Кроме того, на встрече будут затронуты и другие региональные вопросы, включая нормализацию отношений между Турцией и Сирией при содействии России, а также обстановку в Закавказье, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.