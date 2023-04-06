Лавров прибыл в Турцию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Турцию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Анкару. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 7 апреля, у Лаврова запланированы переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как ожидается, министры обсудят ситуацию вокруг украинского кризиса и реализации «зерновой сделки», ранее продленной Москвой на 60 дней вместо 120. На встрече будут затронуты и другие региональные вопросы, включая нормализацию отношений между Турцией и Сирией при содействии России, а также обстановку в Закавказье, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание на переговорах, как ожидается, будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству между Москвой и Турцией, особенно в энергетической сфере: эксплуатации газопровода «Турецкий поток» и строительству АЭС «Аккую».

Ранее сообщалось, что России понадобился новый маршрут поставок газа в Европу после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», а также остановки поставок через газопровод «Ямал — Европа». Пока ни одна европейская страна не выразила заинтересованности в проекте. Кроме того, идут обсуждения строительства газового хаба в Турции, однако переговоры постоянно переносятся.