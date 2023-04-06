В Госдуме объяснили призывы вернуть смертную казнь

Депутат Госдумы Чепа назвал смертную казнь сдерживающей мерой для террористов

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь является крайне сложным и болезненным, потому именно российское общество самостоятельно должно дать ему свою оценку, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил призывы некоторых политиков вернуть этот вид наказания.

«Есть опасения, что могут возрастать риски таких террористических актов, как то, что произошло в Санкт-Петербурге. Попытки рассмотрения возможности о возвращении смертной казни могут рассматриваться как способ минимизировать подобные угрозы», — сказал политик.

Он допустил, что возвращение смертной казни возможно при отдельных условиях, для особо тяжких преступлений. Но подчеркнул, что решить этот вопрос должно общество.

«С одной стороны, мы знаем, что в таком случае появляется угроза лишения человека жизни по ошибке. И знаем также, что такие случаи были. Но, с другой стороны, это одна из сдерживающих мер для террористов, которые могут опасаться подобного наказания. Пусть свою оценку даст общество», — заключил Чепа.

Ранее лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь в России. Он выступил за высшую меру для педофилов, а также для террористов и их пособников.

В ответ на это сенатор Совфеда Антрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни возможно лишь через принятие новой конституции.