Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 6 апреля 2023Россия

В Госдуме объяснили призывы вернуть смертную казнь

Депутат Госдумы Чепа назвал смертную казнь сдерживающей мерой для террористов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь является крайне сложным и болезненным, потому именно российское общество самостоятельно должно дать ему свою оценку, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил призывы некоторых политиков вернуть этот вид наказания.

«Есть опасения, что могут возрастать риски таких террористических актов, как то, что произошло в Санкт-Петербурге. Попытки рассмотрения возможности о возвращении смертной казни могут рассматриваться как способ минимизировать подобные угрозы», — сказал политик.

Он допустил, что возвращение смертной казни возможно при отдельных условиях, для особо тяжких преступлений. Но подчеркнул, что решить этот вопрос должно общество.

«С одной стороны, мы знаем, что в таком случае появляется угроза лишения человека жизни по ошибке. И знаем также, что такие случаи были. Но, с другой стороны, это одна из сдерживающих мер для террористов, которые могут опасаться подобного наказания. Пусть свою оценку даст общество», — заключил Чепа.

Ранее лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь в России. Он выступил за высшую меру для педофилов, а также для террористов и их пособников.

В ответ на это сенатор Совфеда Антрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни возможно лишь через принятие новой конституции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
После столкновения с силовиками в Ингушетии найдено тело боевика
Татьяна Буланова пожалела уехавших из России артистов
В Белоруссии рассказали о военных учениях у границ Украины
Спикер парламента Литвы раскритиковала планы по проверке знания языка украинцами
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России нового состава
Смертельно ядовитая змея напала на пилота во время полета и сорвала рейс
Карл III появился на публике в 67-летнем пальто
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Олланда
Российские военные сбили ударный украинский беспилотник
«Торино» отказался выкупать Миранчука
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.