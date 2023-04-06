Канадскому форварду назначили максимальный штраф за удар россиянина в НХЛ

Киллорну назначили штраф в 5 тысяч долларов за удар Шестеркина клюшкой в матче НХЛ

Канадскому форварду «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алексу Киллорну назначили наказание за удар клюшкой российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на странице департамента безопасности игроков лиги в Twitter.

Канадца обязали заплатить максимально возможный штраф в размере 5000 долларов. 6 апреля во время второго периода встречи в Нью-Йорке Киллорн грубо атаковал Шестеркина, после чего на льду началась массовая драка.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Рейнджерс». Россиянин отразил 28 бросков из 31.

5 сентября 2022 года 26-летний Шестеркин занял второе место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. На первой строчке расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На пятое место попал олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс».