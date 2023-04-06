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09:20, 6 апреля 2023Спорт

Российский хоккеист разбил камеру после удаления в матче НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров разбил камеру после удаления в матче НХЛ против «Рейнджерс»

Фото: Karl B DeBlaker / AP

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров разбил камеру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 53-й минуте встречи, когда «Тампа» проигрывала со счетом 3:5, россиянин заработал двухминутное удаление. Попав на скамейку штрафников, он прицелился и ударил в объектив снимающей его камеры рукояткой клюшки.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Нью-Йорка. Оба клуба уже гарантировали себе место в плей-офф НХЛ, который начнется 18 апреля.

В октябре 29-летний Кучеров вошел в топ-20 лучших игроков наступающего сезона НХЛ. Российский нападающий занял 13-ю строчку.

Дарья Коршунова
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