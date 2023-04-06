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12:08, 6 апреля 2023Россия

Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России нового состава

Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ нового состава по президентской квоте

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты страны нового состава по президентской квоте. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке, в частности/, оказались председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, президент «Всероссийской федерации художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая.

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Анна Щербакова
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