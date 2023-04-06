Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России нового состава

Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ нового состава по президентской квоте

Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты страны нового состава по президентской квоте. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке, в частности/, оказались председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, президент «Всероссийской федерации художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая.