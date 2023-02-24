Путин предложил кандидатов для нового состава Общественной палаты

Президент Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что глава государства определил кандидатуры 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. При этом, как указали в Кремле, не менее половины кандидатур представляют союзы и объединения, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп.

В течение 30 дней общественные палаты российских регионов должны избрать из своего состава по одному представителю в общероссийскую Общественную палату. В ее новый состав впервые войдут представители общественных палат новых российских регионов.

В октябре 2022 года Путин ввел возвращенного из США летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты. 27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.

Действующий седьмой состав Общественной палаты был утвержден в 2020 году.