Путин ввел в Общественную палату России возвращенного из США летчика Ярошенко

Президент Путин ввел в состав Общественной палаты РФ возвращенного из США летчика Ярошенко

Президент России Владимир Путин ввел возвращенного из США летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, правозащитник и общественный деятель Константин Ярошенко утвержден членом Общественной палаты Российской Федерации.

Уточняется, что документ вступает в силу в пятницу, 28 октября.

Российского летчика задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.

