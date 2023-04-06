«Торино» отказался выкупать Миранчука

«Торино» отказался выкупать арендованного у «Аталанты» россиянина Алексея Миранчука

В «Торино» отказались выкупать арендованного у «Аталанты» россиянина Алексея Миранчука. Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой La Repubblica.

По информации источника, «Торино» не планирует выплачивать 13 миллионов евро за 27-летнего футболиста. Кроме того, команда не станет выкупать 25-летнего полузащитника Николу Влашича из «Вест Хэма» за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Торино» 23 матча во всех турнирах. Россиянин отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа 2022 года. Сообщалось, что в итальянской команде он будет получать 1,5 миллиона евро. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.