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04:58, 6 апреля 2023Мир

Глава МИД Литвы назвал фактор для потери Украиной суверенитета

Глава МИД Литвы: посредничество Китая по Украине приведет к потере ее суверенитета

Фото: Alejandro Martanez / Globallookpress.com

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина рискует потерять суверенитет, если Китай станет посредником в процессе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Такое мнение он высказал в эфире BloombergTV.

Министр предположил, что Москва и Пекин объединяются, чтобы Россия «присоединилась к китайской версии глобального порядка».

По словам Ландсбергиса, предложенные Китаем условия по урегулированию конфликта не являются «мирным планом». Он пояснил, что Украина не может обладать полным суверенитетом, одновременно потеряв часть своей территории.

Ранее посол Китая в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун заявил, что заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует объяснить риторическим приемом. По его словам, Пекин не поддерживает российскую спецоперацию, не признает Крым российским, как и не признает легитимность референдумов осенью 2022 года, а также не намерен оказывать Москве военную помощь.

Марина Совина
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