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02:37, 6 апреля 2023Мир

Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»

Экс-президент США Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал 4 апреля, день временного ареста, когда ему были предъявлены обвинения в суде Нью-Йорка по делу о финансовом подлоге, «лучшим в истории». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал бывший президент.

Трамп подчеркнул, что арест и предъявление обвинений положительно повлияли на его планы по участию в президентских выборах в 2024 году.

По словам политика, его рейтинги никогда не были так высоки. «Было собрано 10 миллионов долларов на [предвыборную] кампанию, а закончился день очень важной речью», — отметил он.

Кроме того, на сайте Трампа для сбора средств на предвыборную кампанию появилась возможность купить футболку с изображением республиканца — она стилизованна под фотографию, которую делают сотрудники правоохранительных органов при возбуждении дела.

5 апреля появилась информация, что полиция оцепила здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго. Уточнялось, что для транспорта была заблокирована близлежащая улица.

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Юлия Мискевич
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