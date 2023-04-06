Россияне стали чаще тратить материнский капитал на образование детей

«Известия»: россияне стали в 1,5 раза чаще тратить маткапитал на образование детей

Россияне стали в 1,5 раза чаще тратить материнский капитал на образование детей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты по бюджету Пенсионного фонда за 2022 год.

Отмечается, что в прошлом году россияне получили маткапитал на сумму 381,9 миллиарда рублей, это на 17 миллиардов меньше, чем в 2021-м. Однако число семей, которые потратили эти средства на улучшение жилищных условий (без ипотеки), снизилось на 7,8 процента (71 тысяча семей).

При этом в 2022 году на 42,8 процента больше семей потратили маткапитал на образование детей, чем в предыдущем году.

В конце марта российские власти вместе с экспертными группами обсудили новые инициативы по стимулированию рождаемости. Также были затронуты темы поддержки молодых студенческих семей, помощи работающим родителям, меры по снижению числа абортов в стране.