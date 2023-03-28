Российские власти обсудили новые меры поддержки родителей

РБК: российские власти обсудили дополнительные меры поддержки рождаемости в стране

Российские власти вместе с экспертными группами обсудили новые инициативы по стимулированию рождаемости. Также были затронуты темы поддержки молодых студенческих семей, помощи работающим родителям, меры по снижению числа абортов в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующими материалами одного из профильных совещаний.

После введения материнского капитала за первого и второго ребенка, единого пособия на детей для семей с низкими доходами предлагается ориентироваться на конкретные целевые группы. В частности, работающим женщинам могут позволить получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком вместе с зарплатой, если они решат выйти на работу до окончания срока декрета.

По действующим нормам мать теряет право на декретные выплаты при досрочном выходе на работу. Речь идет о сумме, равной 40 процентам от среднего заработка, но не менее 8,6 тысячи и не более 33,3 тысячи рублей в 2023 году.

Также власти рассматривают вопрос о предоставлении кредитных каникул по ипотеке семьям с четвертым ребенком сроком до полутора лет. Сегодня льготой могут воспользоваться только те россияне, которые попали «в трудную жизненную ситуацию», это подразумевает уменьшение среднемесячного дохода больше чем на 30 процентов.

Кроме того, обсуждаются меры помощи российским студентам. Так, власти предложили предусмотреть перевод на бюджетную форму обучения родивших студенток, открытие в университетах групп кратковременного пребывания детей, комнат матери и ребенка.

Для снижения количества абортов рассматривают внедрение в работу врачей женских консультаций специальных «речевых модулей». Их задачей будет создать у женщин «положительные установки на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора».

6 марта первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать многодетным семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на покупку автомобилей. Сертификата в один миллион рублей должно хватить на покупку отечественных машин. Депутат заявила, что действующие в стране меры поддержки рождаемости недостаточны, и проблема демографии все еще актуальна.

9 февраля в Госдуме предложили дать россиянам возможность потратить маткапитал на покупку машины. Автор законопроекта глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что авто должно быть новым и произведенным на территории России, при этом он должен быть оформлен в собственность матери ребенка или детей.