В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники в Россию

Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке военной техники в Россию

Появившаяся в соцсетях информация об отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Казахстана, опубликованном на портале stopfake.kz.

По данным ведомства, техника на распространяемом в соцсетях видео была запечатлена 6 апреля в Карагандинской области при ее возвращении с плановых занятий по боевой подготовке. В Минобороны также напомнили, что с 27 августа 2022 года в республике действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

Ранее казахстанское ведомство опровергало информацию о передаче республикой военной техники Украине.