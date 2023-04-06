Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 6 апреля 2023Бывший СССР

В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники в Россию

Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке военной техники в Россию

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Появившаяся в соцсетях информация об отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Казахстана, опубликованном на портале stopfake.kz.

По данным ведомства, техника на распространяемом в соцсетях видео была запечатлена 6 апреля в Карагандинской области при ее возвращении с плановых занятий по боевой подготовке. В Минобороны также напомнили, что с 27 августа 2022 года в республике действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

Ранее казахстанское ведомство опровергало информацию о передаче республикой военной техники Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Прокурор потребовал 25 лет для Кара-Мурзы за госизмену
Украинский оперный дирижер Старовицкий погиб в бою в Донбассе
Перечислены съедобные весенние грибы в Москве и области
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
Бизнесмена застрелили на улице в российском городе
Бездомная завела блог о макияже и начала зарабатывать миллион рублей в месяц
В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники в Россию
Названы самые желанные направления для летнего отдыха россиян
Психолог назвала отличия серьезно настроенного ухажера от бредкрамбера
Ведущая Первого канала раскрыла отношение к критике в свой адрес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.