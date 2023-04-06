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08:02, 6 апреля 2023Россия

В Совфеде назвали неожиданное последствие визита Зеленского в Польшу

Клишас: после визита Зеленского в Польшу в Европе начали обсуждать денацификацию Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу привел к неожиданному для Киева последствию. Его назвал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram.

«В польской, да и европейской прессе все сильнее стали звучать голоса, что денацификация Украины — важный и насущный вопрос, который нельзя снимать с повестки дня», — сказал он.

По мнению сенатора, Европа столкнулась с неонацизмом среди беженцев с Украины, в связи с чем задумалась о денацификации страны. Клишас выразил уверенность в том, что Россия выполнит свою часть работы по этому вопросу.

Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Польшу с официальным визитом 5 апреля. Политик переговорил с польским президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. По приезде Зеленскому вручили высшую награду Польши — орден Белого Орла. Анджей Дуда пояснил, что он получил ее за углубление отношений между Варшавой и Киевом, заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранении прав человека.

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Анастасия Шейкина
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