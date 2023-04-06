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16:01, 6 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о заинтересованности НАТО в наращивании сил у границы с Россией

Лукашенко: НАТО заинтересована в наращивании сил у границ с Калининградской областью

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО заинтересована в наращивании своих сил и средств у границ России и Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко высказался на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС.

По его словам, особенно Североатлантический альянс в настоящее время волнует Калининградская область. Он предположил, что это вызвано неудавшейся попыткой экономической блокады России и Белоруссии. «Не получилось экономически, надо целенаправленно давить в военном отношении», — заявил президент.

Ранее Лукашенко пожаловался на поток оружия, который идет в его страну с Украины. При этом президент отметил, что белорусско-украинская граница «намертво закрыта», а вооружение поступает в республику через российские регионы.

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Алевтина Запольская
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