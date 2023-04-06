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08:31, 6 апреля 2023Бывший СССР

Украинка решила судиться с итальянским мэром из-за концерта Нетребко

Obozrevatel: украинка решила судиться с итальянским мэром Генелли из-за концерта Нетребко

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украинка Наталья Гебрич решила судиться с мэром итальянского города Ареццо Алессандро Гинелли из-за поддержки российских артистов. Об этом сообщает Obozrevatel.

В материале сказано, что проживающая в Италии украинка возмущена тем, что в городе прошел концерт российской оперной певицы Анны Нетребко. Кроме того, мэр Ареццо не вводит запрет на проведение культурных мероприятий, связанных с Россией, утверждает Гебрич.

Женщина уверена, что позиция Гинелли помогает президенту России Владимиру Путину одерживать победу на культурном фронте в Европе.

Ранее стало известно, что гонорары Нетребко уменьшились в десять раз из-за отмены концертов по всему миру и в России. Отмечается, что раньше доходы исполнительницы от коммерческих выступлений в России составляли 200-300 тысяч евро (от 16 до 23 миллионов рублей), теперь же концерты в Европе оцениваются в 20-30 тысяч евро.

Марина Совина
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