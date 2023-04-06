Депутат Госдумы Шеремет: любые переговоры по статусу Крыма будут исключены

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что любые переговоры по статусу полуострова будут исключены. Попытки украинских войск посягнуть на российские территории получат сокрушительный отпор, пишет РИА Новости.

«Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями», — подчеркнул депутат.

По словам Шеремета, никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским «вести никто не будет». Депутат заявил, что политик «не принимает решения, все его шаги согласованы с Вашингтоном».

Михаил Шеремет посоветовал Зеленскому и его команде «дальше занимаются аутотренингом, внушая себе несбыточную мечту и желание вернуть Крым». На практике же все попытки Киева атаковать полуостров закончатся жестким отпором.

«Если и возможны переговоры, то только на условиях России. А это полная деоккупация всей оставшейся территории Украины от нацистского режима, денацификация и сдача Зеленского в плен», — заключил депутат Госдумы.

5 апреля заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига назвал условие для переговоров по Крыму. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, если украинские войска дойдут до границ полуострова.

В свою очередь, 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов поделился планом по «деоккупации» Крыма из 12 шагов. Политик предложил переименовать Севастополь в «объект №6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост.

По мнению Данилова, подобные меры позволят уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.