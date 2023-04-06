На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму

Офис Зеленского: Киев согласится на переговоры по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ

Заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига назвал условие для переговоров по Крыму. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, Киев готов к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до его границ.

Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть [дипломатическую] страницу для обсуждения этого вопроса Андрей Сибига Заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства

По данным издания, Сибига имел в виду давно запланированное контрнаступление Украины. Он подчеркнул, что украинские власти не исключает военный путь взятия полуострова под свой контроль.

План Украины по Крыму

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что ВСУ захватят Крым за пять-семь месяцев. Он назвал этот сценарий слишком оптимистичным, при этом подчеркнув, что его прогнозы «математически выверены».

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала заявление Подоляка дешевым популизмом. Он выразил уверенность, что Украина захватит Крым за полгода. Советник офиса Зеленского назвал этот сценарий слишком оптимистичным, при этом подчеркнув, что его прогнозы «математически выверены».

Сегодня я рекомендую офису президента [Владимира Зеленского] заняться вопросами, которые касаются непосредственно внутренней политики и повышения уровня жизни: начать возвращать людей, которые уезжают, не хотят жить на Украине Ольга Ковитиди Член Совета Федерации

Ковитиди добавила, что слова о Крыме для украинских политиков являются способом привлечь к себе внимание. Она отметила, что в России на них не реагируют.

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет в свою очерель отметил, что слова Подоляка связаны с весенним обострением у политика.

Эти запугивания — результат ущербной психологии и весеннего обострения у Подоляка. Мы абсолютно не переживаем. Мы их давно уже ждем Михаил Шеремет Депутат Государственной Думы от крымского региона

Парламентарий заявил, что, если украинская сторона решится на контрнаступление, то Россия ответит на это. Шеремет подчеркнул, что Киев «получит сполна и по заслугам», подчеркнув, что режим президента Владимира Зеленского «трещит по швам» и подобными заявлениями на Украине пытаются оттянуть время.

Также помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о невозможности захвата Крыма бойцами Вооруженных сил Украины.

Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное Апти Алаудинов Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов отметил, что накопленных украинской стороной трех армейских корпусов хватит только для удержания уже занятых участков фронта.

«Деоккупация» Крыма

В начале апреля секретарь Совета национальной безопасности о обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поделился планом по «деоккупации» Крыма из 12 шагов.

Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект №6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост. По словам Данилова, все детали будут отражены в «новой редакции Стратегии деоккупации Крыма».

Кроме того, секретарь СНБО призвал снести памятник затопленным кораблям и установить вместо него другой памятный знак.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к идее Киева переименовать город. Он заявил, что слова политиков больше похожи на «записи в медицинской карте из палаты номер 6».

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик в ответ заявил, что желание Украины переименовать Севатополь в «объект №6» является «воем украинских нацистов». По его словам, город всегда будет носить свое исторические название.

То, что Данилов предлагает сделать с Севастополем, — не новость. Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно Дмитрий Белик Депутат Государственной Думы

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что план Данилова является стратегическим бредом. Он назвал секретаря СНБО Украины политическим маргиналом.

По его словам, когда украинские «стратеги» попадут в плен России, им может не хватить мест в психиатрических клиниках.