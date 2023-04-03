В Крыму ответили на план Киева по «деоккупации» полуострова

Константинов назвал бредом заявление секретаря СНБО Украины Данилова о «деоккупации» Крыма

Слова секретаря Совета национальной безопасности о обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о «деоккупации» Крыма являются стратегическим бредом. Об этом, отвечая на высказывание украинского политика, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

Планом по «деоккупации» Крыма из 12 шагов Данилов поделился в воскресенье, 2 апреля. Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект №6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в «новой редакции Стратегии деоккупации Крыма».

«Крым находится под защитой. За нами — вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся. И потому мы уверены, что бесноватых, творящих свой шабаш на территории бывшей Украины, мы в Крым не пустим. Разве что в смирительных рубашках в специальные лечебные учреждения», — отреагировал на слова Данилова крымский политик.

Константинов назвал секретаря СНБО Украины политическим маргиналом, подчеркнув, что, когда украинские «стратеги» попадут в плен России, им может не хватить мест в психиатрических клиниках.

Ранее на идею Данилова переименовать Севастополь отреагировали в Госдуме. Депутат Дмитрий Белик заявил, что город всегда будет носить свое исторические название, а желание его переименовать является «воем украинских нацистов».