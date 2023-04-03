Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:56, 3 апреля 2023Россия

В Крыму ответили на план Киева по «деоккупации» полуострова

Константинов назвал бредом заявление секретаря СНБО Украины Данилова о «деоккупации» Крыма
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Слова секретаря Совета национальной безопасности о обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о «деоккупации» Крыма являются стратегическим бредом. Об этом, отвечая на высказывание украинского политика, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

Планом по «деоккупации» Крыма из 12 шагов Данилов поделился в воскресенье, 2 апреля. Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект №6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в «новой редакции Стратегии деоккупации Крыма».

«Крым находится под защитой. За нами — вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся. И потому мы уверены, что бесноватых, творящих свой шабаш на территории бывшей Украины, мы в Крым не пустим. Разве что в смирительных рубашках в специальные лечебные учреждения», — отреагировал на слова Данилова крымский политик.

Константинов назвал секретаря СНБО Украины политическим маргиналом, подчеркнув, что, когда украинские «стратеги» попадут в плен России, им может не хватить мест в психиатрических клиниках.

Ранее на идею Данилова переименовать Севастополь отреагировали в Госдуме. Депутат Дмитрий Белик заявил, что город всегда будет носить свое исторические название, а желание его переименовать является «воем украинских нацистов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На Камчатке зафиксировали еще несколько землетрясений
Россияне сократили сбережения на долгосрочных вкладах до минимума за 10 лет
Глава Камчатки раскрыл подробности мощного землетрясения в регионе
Российские полицейские раскрыли серию нападений на банки по следам ДНК
В Совфеде высказались о гибели военкора Татарского
Назван новый популярный у девушек тренд в постели
Блогерша с тату во все тело раскрыла причину недовольства своей внешностью
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Пьяный россиянин избил стоящих на кассе посетителей магазина и попал на видео
Американский генерал назвал маловероятными шансы Украины на победу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.