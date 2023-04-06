Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:58, 6 апреля 2023Россия

В Кремле пообещали не давать в обиду Белоруссию

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не даст в обиду Белоруссию

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия не даст Белоруссию в обиду в сложившихся неблагоприятных условиях. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что республика окружена странами, которые ведут себя по отношению к ней враждебно, подчеркнув, что их действия непредсказуемые и недружественные.

«Поскольку мы союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду», — заявил Песков, указав на необходимость мер предосторожности.

Официальный представитель Кремля также выразил мнение, что Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности Белоруссии «как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич спрогнозировал будущее конфликта на Украине
Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге пообещали выплаты
Математики предсказали максимальную продолжительность жизни в 140 лет
США назвали Китай главной угрозой кибербезопасности
В России задумались об упрощении получения гражданства для ученых
36-летняя Мария Горбань показала фигуру в купальнике
Названы условия завершения адаптации экономики России к санкциям
Украинцам предложили вырастить свеклу «Бандера» и кукурузу «Джавелин»
В Кремле пообещали не давать в обиду Белоруссию
В США оценили вероятность вступления Украины в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.