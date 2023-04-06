В Кремле пообещали не давать в обиду Белоруссию

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не даст в обиду Белоруссию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия не даст Белоруссию в обиду в сложившихся неблагоприятных условиях. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что республика окружена странами, которые ведут себя по отношению к ней враждебно, подчеркнув, что их действия непредсказуемые и недружественные.

«Поскольку мы союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду», — заявил Песков, указав на необходимость мер предосторожности.

Официальный представитель Кремля также выразил мнение, что Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности Белоруссии «как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции».

