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21:50, 6 апреля 2023Россия

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии

Песков: Россия должна рассмотреть обеспечение гарантий безопасности для Белоруссии
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости создания гарантий безопасности для Белоруссии. Его слова в эфире «Первого канала» передает РИА Новости.

По словам Пескова, Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности Белоруссии «как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции».

Ранее о подготовке концепции безопасности Союзного государства заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне «растущей напряженности на внешних границах».

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Марина Совина
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