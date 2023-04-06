Жительница Испании рассказала о курсах перед заведением питомца в стране

Блогер Бердова: в Испании необходимо пройти обязательные курсы перед заведением питомца

Жителям Испании, которые хотят завести домашнего питомца, согласно новому закону о защите животных, необходимо будет пройти специальные подготовительные курсы. Об обучении в разговоре с «Лентой.ру» рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова.

Домашние животные в Испании

«Испанцы очень любят домашних животных, это не секрет. Об этом говорит то, что в стране теперь их в два раза больше, чем детей. В испанских домохозяйствах насчитывается 15 миллионов домашних животных по сравнению с 6,6 миллиона детей в возрасте до 15 лет. За последние три года количество зарегистрированных собак увеличилось на 38 процентов. Такой рост числа домашних животных в испанских семьях был спровоцирован в том числе пандемией. Согласно данным последнего исследования фонда Affinity Foundation, в стране насчитывается 168 000 бездомных собак, а около 52 процентов брошенных собак забирают в новый дом», — рассказала блогер.

Защита животных

Сфера по уходу за домашними животными также растет. Именно по этой причине увеличился спрос на ветеринаров, услуги по уходу за питомцами. По данным ветеринарной школы Nubika, вероятность трудоустройства в этой сфере составляет 90 процентов, отметила Алена Бердова.

Испания выделяется и тем, что является одной из стран-первопроходцев в создании закона о защите и охране животных, в котором они больше не считаются вещами, а признаются полноправными членами семьи Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

«Новый закон о защите животных вводит, например, обязательное прохождение курсов для владельцев собак с целью более ответственного подхода к их содержанию. Курс будет обязательным, а тем, кто его не прошел, грозит штраф. Единственное, что известно наверняка, это то, что он будет бесплатным и что с момента вступления закона в силу его должны будут пройти все желающие иметь собаку, а у тех, кто уже имеет одну или несколько собак, будет два года для того, чтобы тоже пройти курс», — объяснила она.

Программа курса и критерии его прохождения пока разрабатываются, срок сертификата о завершении обучения будет неограничен. Также, согласно законопроекту, любой, кто оставляет домашнее животное без присмотра более чем на три дня подряд, будет наказан. В конкретном случае с собаками этот период не может превышать 24 часов.

Что еще регулирует новый закон?

«Еще в рамках закона будет создан "позитивный список" животных, которых будет разрешено содержать в качестве домашних питомцев. С учетом этого некоторые домашние животные могут быть исключены из списка, а именно те, которые представляют риск для здоровья населения, а также охраняемые виды и те, которые не встречаются в Испании в естественных условиях. Например, норки, ежи, еноты, тарантулы, хамелеоны. В соответствии с этим новым законом о защите животных также запрещена продажа и выставление на витринах магазинов собак, кошек и хорьков», — добавила Алена Бердова.

Ранее Алена Бердова рассказала об испанском законе, который гарантирует равенство полов политике и бизнесе.