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12:49, 6 апреля 2023Культура

PR-менеджер МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы

PR-менеджер МакSим Яна Богушевская прокомментировала слухи о беременности певицы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

PR-менеджер МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская прокомментировала слухи о беременности певицы. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам Богушевской, отмена концертов исполнительницы не связана с беременностью. «Она не беременна, как и любой человек, она может набрать вес. Это жизнь», — сказала она.

При этом PR-менеджер певицы подтвердила, что на данный момент МакSим проходит курс лечения. «И вместо того, чтобы восстанавливаться, вынуждена расстраиваться из-за сложившейся ситуации», — добавила Богушевская.

Ранее концертный директор МакSим Павел Назаров заявил о корректировке графика певицы. «Ведется работа над изменением и корректировкой графика концертов. Более точной информации пока сказать не могу. Артист уже написал о своем текущем состоянии в соцсетях», — рассказал он.

МакSим также прокомментировала свое выступление в Твери, после которого многие поклонники певицы были обеспокоены ее состоянием. По словам зрителей, артистка неуверенно стояла на ногах, а также часто направляла микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.

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Варвара Кошечкина
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