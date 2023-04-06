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08:28, 6 апреля 2023Россия

В российском регионе нашли тело пропавшей почти полгода назад пенсионерки

Под Нижнекамском нашли тело пенсионерки, которая пропала почти полгода назад

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тело 67-летней пенсионерки, которая пропала почти полгода назад — в октябре 2022 года, нашли под Нижнекамском. Об этом сообщил руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «След» Виталий Емельянов, пишет KazanFirst.

По его словам, тело россиянки нашел один из жителей села Прости, где пропала женщина. Там ее искали волонтеры и родственники, но не нашли. Причину смерти пенсионерки в российском регионе установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Ярославской области без вести пропавшую жительницу Ростовского района спустя четыре дня нашли мертвой у реки — она ушла из дома несколько дней назад и не вернулась. На ее теле не нашли признаков насильственной смерти.

До этого пропавшую в ноябре 2022 года жительницу Тюмени нашли мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Ее искали несколько месяцев.

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Анастасия Шейкина
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