Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 5 апреля 2023Россия

Пропавшую россиянку спустя четыре дня нашли мертвой у реки

Пропавшую в Ярославской области женщину спустя четыре дня нашли мертвой у реки

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Ярославской области без вести пропавшую жительницу Ростовского района спустя четыре дня нашли мертвой у реки. Соответствующая информация опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

53-летняя Елена Данилова ушла из дома в поселке Заречный 1 апреля и не вернулась. Днем 4 апреля следователи обнаружили тело россиянки.

«Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у реки между поселками Заречный и Горный. В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

76.ru со ссылкой на собственный источник пишет, что женщина могла утонуть. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее стало известно, что пропавшую в ноябре 2022 года жительницу Тюмени нашли мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Ее искали несколько месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рассорившее Россию и США событие
В сети объяснили роль «маячков» на прифронтовых территориях
Российской фристайлистке разбили голову в драке
Творческим россиянам помогут реализоваться
Двое в костюмах ангелов избили прохожего в Сочи
Уехавшие из России собственники жилья столкнулись с проблемами
Пропавшую россиянку спустя четыре дня нашли мертвой у реки
Берлускони госпитализировали
Росгвардейцы сбили автоматным огнем квадрокоптер ВСУ в ЛНР
Появились подробности о гибели упавшей в кипяток трехлетней россиянки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.