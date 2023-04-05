Пропавшую россиянку спустя четыре дня нашли мертвой у реки

Пропавшую в Ярославской области женщину спустя четыре дня нашли мертвой у реки

В Ярославской области без вести пропавшую жительницу Ростовского района спустя четыре дня нашли мертвой у реки. Соответствующая информация опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

53-летняя Елена Данилова ушла из дома в поселке Заречный 1 апреля и не вернулась. Днем 4 апреля следователи обнаружили тело россиянки.

«Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у реки между поселками Заречный и Горный. В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

76.ru со ссылкой на собственный источник пишет, что женщина могла утонуть. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее стало известно, что пропавшую в ноябре 2022 года жительницу Тюмени нашли мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Ее искали несколько месяцев.