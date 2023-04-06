Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать

Экс-разведчик США Риттер назвал президента России Путина мастером побеждать

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прокомментировал действия президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Риттер заявил, что западные аналитики ошибочно полагают, что Россия бездействует на Украине. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, кроме того, наблюдается значительное число уничтоженной техники.

«Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — отметил американский экс-разведчик.

Военный также напомнил об успехе Путина в Сирии, где российские солдаты противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими территории.

Ранее Риттер назвал срок окончания спецоперации на Украине. По его мнению, конфликт завершится летом 2023 года после неудачного контрнаступления ВСУ.