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22:45, 6 апреля 2023Мир

Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать

Экс-разведчик США Риттер назвал президента России Путина мастером побеждать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прокомментировал действия президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Риттер заявил, что западные аналитики ошибочно полагают, что Россия бездействует на Украине. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, кроме того, наблюдается значительное число уничтоженной техники.

«Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — отметил американский экс-разведчик.

Военный также напомнил об успехе Путина в Сирии, где российские солдаты противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими территории.

Ранее Риттер назвал срок окончания спецоперации на Украине. По его мнению, конфликт завершится летом 2023 года после неудачного контрнаступления ВСУ.

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Марина Совина
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