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13:01, 6 апреля 2023Мир

Офицер разведки США в отставке предсказал окончание СВО

Экс-разведчик США Риттер предсказал завершение конфликта на Украине летом 2023 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Конфликт на Украине завершится летом 2023 года после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia.

По словам экс-разведчика, Киев бросил все свои ресурсы на Артемовск (украинское название — Бахмут), однако удержать город не смог. «Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что конфликт завершится в конце лета», — пояснил он.

При этом, Риттер допустил, что специальная военная операция (СВО) завершится раньше в связи с разгромом ВСУ. Бывший разведчик считает, что огромные потери ВСУ окажут существенное влияние на положение дел на фронте, что приведет к поражению украинской стороны.

Ранее Риттер усомнился в том, что ВСУ в состоянии организовать успешное контрнаступление. По его мнению, ВСУ способны выполнять целый ряд задач, но он ограничен, даже несмотря на тренировки на Западе и получение целого ряда современных вооружений.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что шансы Украины на победу в военном конфликте с Россией можно назвать маловероятными. Он напомнил, что ВСУ приходится иметь дело с 200-тысячной группировкой российской армии.

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Варвара Кошечкина
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