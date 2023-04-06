Офицер разведки США в отставке предсказал окончание СВО

Экс-разведчик США Риттер предсказал завершение конфликта на Украине летом 2023 года

Конфликт на Украине завершится летом 2023 года после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia.

По словам экс-разведчика, Киев бросил все свои ресурсы на Артемовск (украинское название — Бахмут), однако удержать город не смог. «Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что конфликт завершится в конце лета», — пояснил он.

При этом, Риттер допустил, что специальная военная операция (СВО) завершится раньше в связи с разгромом ВСУ. Бывший разведчик считает, что огромные потери ВСУ окажут существенное влияние на положение дел на фронте, что приведет к поражению украинской стороны.

Ранее Риттер усомнился в том, что ВСУ в состоянии организовать успешное контрнаступление. По его мнению, ВСУ способны выполнять целый ряд задач, но он ограничен, даже несмотря на тренировки на Западе и получение целого ряда современных вооружений.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что шансы Украины на победу в военном конфликте с Россией можно назвать маловероятными. Он напомнил, что ВСУ приходится иметь дело с 200-тысячной группировкой российской армии.