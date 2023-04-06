Офицер разведки США в отставке предсказал окончание СВО
Конфликт на Украине завершится летом 2023 года после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia.
По словам экс-разведчика, Киев бросил все свои ресурсы на Артемовск (украинское название — Бахмут), однако удержать город не смог. «Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что конфликт завершится в конце лета», — пояснил он.
При этом, Риттер допустил, что специальная военная операция (СВО) завершится раньше в связи с разгромом ВСУ. Бывший разведчик считает, что огромные потери ВСУ окажут существенное влияние на положение дел на фронте, что приведет к поражению украинской стороны.
Ранее Риттер усомнился в том, что ВСУ в состоянии организовать успешное контрнаступление. По его мнению, ВСУ способны выполнять целый ряд задач, но он ограничен, даже несмотря на тренировки на Западе и получение целого ряда современных вооружений.
В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что шансы Украины на победу в военном конфликте с Россией можно назвать маловероятными. Он напомнил, что ВСУ приходится иметь дело с 200-тысячной группировкой российской армии.