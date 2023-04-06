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15:05, 6 апреля 2023Россия

Жителей российского региона перестали разводить из-за одной бумаги

Жителей одного из районов Бурятии перестали разводить из-за закончившихся бланков

Фото: «Лента.Ру»

Жителей Хоринского района Бурятии перестали разводить из-за одной бумаги. Там закончились бланки свидетельств, сообщается в Telegram-канале «Люди Байкала».

Представители местного ЗАГСа объяснили ситуацию тем, что «распадается слишком много семей». В российском учреждении пообещали, что во второй половине апреля свидетельства завезут в достаточном количестве.

Пока же бланки свидетельств о разводе отсутствуют только в Хоринском районе, на других территориях Бурятии с ними сложностей нет. В 2022 году число разводов в этом российском регионе выросло на 12 процентов, с 4547 до 5109.

Издание Baza в Telegram-канале предположило, что заминка с заказом бумаг возникла из-за урезанного финансирования.

16 марта сообщалось, что Центральный районный суд Тюмени признал недействительным брак после смены пола мужем. Российская пара поженилась в сентябре 2022 года.

До этого в тюменской пресс-службе судов подчеркивали, что, по законодательству, семейные отношения в России — это добровольный союз между мужчиной и женщиной.

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Анна Щербакова
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