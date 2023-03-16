Российский суд признал недействительным брак после смены пола мужем

Центральный районный суд Тюмени признал недействительным брак после смены пола мужем

Центральный районный суд Тюмени признал недействительным брак после смены пола мужем, сообщает региональный портал 72.ru.

Иск о признании брака недействительным был подан прокурором Тюмени «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц», следует из сообщения в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

Прокурор обратился в суд после того, как в городском ЗАГСе сообщили об удовлетворении заявления 33-летнего мужчины о смене ФИО и пола с мужского на женский.

«Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора города Тюмени о признании брака, между супругами недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора», — уточнили в пресс-службе суда.

Пара поженилась в сентябре 2022 года.

Ранее в тюменской пресс-службе судов подчеркивали, что, согласно законодательству, семейные отношения в России — это добровольный союз между мужчиной и женщиной.