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12:36, 16 марта 2023Россия

Российский суд признал недействительным брак после смены пола мужем

Центральный районный суд Тюмени признал недействительным брак после смены пола мужем

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Центральный районный суд Тюмени признал недействительным брак после смены пола мужем, сообщает региональный портал 72.ru.

Иск о признании брака недействительным был подан прокурором Тюмени «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц», следует из сообщения в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

Прокурор обратился в суд после того, как в городском ЗАГСе сообщили об удовлетворении заявления 33-летнего мужчины о смене ФИО и пола с мужского на женский.

«Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора города Тюмени о признании брака, между супругами недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора», — уточнили в пресс-службе суда.

Пара поженилась в сентябре 2022 года.

Ранее в тюменской пресс-службе судов подчеркивали, что, согласно законодательству, семейные отношения в России — это добровольный союз между мужчиной и женщиной.

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Анна Щербакова
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