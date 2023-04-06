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09:13, 6 апреля 2023Россия

Соседи рассказали об издевательствах россиянки над брошенным в больнице ребенком

Соседи бросившей сына в больнице жительницы Новосибирска рассказали о ее жестокости

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Соседи женщины, бросившей шестилетнего сына в новосибирской больнице после выздоровления, заявили о ее жестокости по отношению к ребенку. Об этом сообщает KP.RU.

Местные жители утверждают, что в однокомнатной квартире, помимо матери с мальчиком, проживает семь человек — в том числе дядя ребенка, его опекунша и другие дети россиянки. По словам соседей, над мальчиком издевались с раннего детства, а рассказы о происходящем в семье распространяли люди, проживающие в квартире.

«Ему связывали скотчем руки, ноги и заклеивали рот. Сажали в ванну, и он там сидел. Сын у них был как изгой. Кормили одними объедками», — рассказала одна из соседок, добавив, что мать ребенка хорошо относилась к своим дочерям, но при этом унижала сына.

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По словам другой женщины, члены семьи оставляли мальчика без еды в то время, когда его сестер кормили на его глазах. Соседи утверждают, что мама и дядя не хотели забирать ребенка из больницы и говорили, что «он им не нужен». Местные жители заявили, что обращались в органы опеки, но после проверки семьи ничего не изменилось.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила изданию, что семья ребенка не состоит на каком-либо учете, а мать мальчика попросила временно забрать у нее детей, пока она будет проходить лечение.

О том, что россиянка оставила шестилетнего сына в инфекционной больнице после выздоровления, стало известно 4 апреля. Дошкольника временно направили в детский центр. Известно, что ранее мальчик уже бывал в приюте. В управлении Следственного комитета России по региону организовали проверку.

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Варвара Родикова
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