Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:28, 6 апреля 2023Наука и техника

Изучена связь серотонина и обработки визуальной информации

Neuron: серотонин оказался связан с передачей зрительной информации в мозг

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Международная исследовательская группа из Медицинского центра Бет-Израэль, Бостонской детской больницы и Пекинского университета изучила связь серотонина и обработки визуальной информации. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Neuron.

Люди способны воспринимать ситуации и окружающую среду, в которую они попадают, в зависимости от того, какие эмоции они в данный момент испытывают, но всегда считалось, что эти процессы происходят непосредственно в мозгу. На обработку сенсорной и визуальной информации могут влиять страх, голод или возбуждение. Известно, что за регуляцию настроения, сна и либидо отвечает гормон-нейромедиатор серотонин. Теперь оказалось, что он также управляет передачей зрительных данных из глаз в таламус.

Чтобы проследить активность отдельных аксонов сетчатки в мозге бодрствующих мышей, занятых просмотром изображений на мониторе компьютера, авторы воспользовались методом двухфотонной кальциевой визуализации. Предварительно у подопытных искусственно увеличили выделение серотонина, стимулируя серотонинергические нейроны с помощью света.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Результаты показали, что серотонин может подавлять кальциевые сигналы в аксонах сетчатки и высвобождение глутамата в таламусе. В итоге этот механизм уменьшает передачу зрительных сигналов от глаза к таламусу. Полученные данные сравнили с другим экспериментом, где периоды сильного возбуждения, которые не сопровождались увеличением выброса серотонина, подавляли аксоны сетчатки, передающие информацию о мелких деталях.

Ученые объясняют, что их исследование говорит о том, что различные внутренние состояния могут влиять на обработку отдельных типов визуальной информации. В будущем это открытие может лечь в основу новых работ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска
Путин заявил о наивысшей степени жестокости Киева
Две девушки заживо сгорели при пожаре в петербургской коммуналке
Литва призвала пригласить Украину в НАТО на грядущем саммите
Путин заявил об уничтожении ВСУ своих сдавшихся в плен военных
ФСБ задержала российского бизнесмена «Сына Чингисхана» за наркотики
Путин назвал задачу российских военных
Минкульт призвали отменить концерт Басты из-за «непатриотичных высказываний»
В центре Москвы грузовик насмерть задавил мужчину на зебре
Российского семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.