Две девушки заживо сгорели при пожаре в петербургской коммуналке

Две девушки заживо сгорели при пожаре в коммуналке на проспекте Косыгина в Петербурге

Две девушки заживо сгорели при пожаре в коммунальной квартире, расположенной на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

О возгорании в семикомнатной коммунальной квартире стало известно утром 6 апреля. Комната площадью десять квадратных метров выгорела полностью.

Еще двух пострадавших при пожаре доставили в больницу. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить.

13 марта сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга два человека заживо сгорели при пожаре в квартире-студии. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

Ранее в феврале житель Иркутска и его четырехлетний сын заживо сгорели при пожаре в частном доме на улице Лысогорская.