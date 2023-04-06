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13:45, 6 апреля 2023Россия

Две девушки заживо сгорели при пожаре в петербургской коммуналке

Две девушки заживо сгорели при пожаре в коммуналке на проспекте Косыгина в Петербурге

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom

Две девушки заживо сгорели при пожаре в коммунальной квартире, расположенной на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

О возгорании в семикомнатной коммунальной квартире стало известно утром 6 апреля. Комната площадью десять квадратных метров выгорела полностью.

Еще двух пострадавших при пожаре доставили в больницу. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить.

13 марта сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга два человека заживо сгорели при пожаре в квартире-студии. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

Ранее в феврале житель Иркутска и его четырехлетний сын заживо сгорели при пожаре в частном доме на улице Лысогорская.

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Анна Щербакова
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