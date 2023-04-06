Google и Amazon оказалось непросто уволить сотрудников в Европе

Сокращение сотрудников Google и Amazon в Европе затянулось из-за мер по охране труда

Объявив о крупнейших увольнениях в истории, технологические компании Google и Amazon столкнулись с трудностями при сокращении персонала в Европе, сообщает Bloomberg.

Из-за строгих мер по охране труда процесс увольнения в некоторых странах Евросоюза оказался практически невозможен без предварительных консультаций с группами по защите интересов трудящихся. В результате тысячи технических специалистов в Европе оказались в подвешенном состоянии, так как они не знают, продолжат ли работу в дочерних компаниях американских корпораций. Переговоры, от которых зависит их дальнейшая карьера, могут затянуться из-за сбора необходимой информации и обжалований решений.

Google ведет переговоры с рабочими советами во Франции и в Германии, где трудовое законодательство является одним из самых строгих в ЕС. Компания пытается мотивировать сотрудников уйти добровольно, предлагая щедрые выходные пособия, но это оказалось непросто.

Amazon France пыталась заставить некоторых топ-менеджеров уйти в отставку, обещая выплатить им зарплату за год и предоставив дополнительный отпуск на время выкупа акций. Рядовым сотрудникам предлагали в качестве компенсации выплаты в размере месячной зарплаты.

В Великобритании, где не столь строгая защита труда, технологические гиганты испытывают меньше трудностей с проведением сокращений. Google собирается уволить в стране около шести процентов сотрудников из штата в восемь тысяч человек. На переговорах с рабочим советом обсуждается лишь размер выходных пособий, но не масштабы увольнений.

Amazon объявила о планах уволить 10 тысяч сотрудников в ноябре 2022 года. Сокращения коснутся в первую очередь технического отдела, который занимается разработкой собственных устройств компании, отделов кадров и продаж. В общей сложности будет уволено около трех процентов штата.

В январе 2023-го материнская компания Google Alphabet заявила, что уволит более 6 процентов от своего персонала (12 тысяч человек) по всему миру. Причина — финансовые показатели, которые не оправдали ожиданий аналитиков. В 2022 году прибыль снизилась на 27 процентов, до 13,9 миллиарда долларов. До этого, с 2017 года, численность персонала Alphabet увеличивалась на 20 процентов в год.

В феврале американская компания Yahoo сообщила, что сократит 20 процентов штата, это около 1600 сотрудников по всему миру. Процедура затронет 50 процентов сотрудников рекламного подразделения.