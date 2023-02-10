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10:47, 10 февраля 2023Экономика

Yahoo уволит более 1600 сотрудников

Axios: американская компания Yahoo сократит 20% штата

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская компания Yahoo уволит более 1600 сотрудников, или 20 процентов от всего штата. Процедура затронет 50 процентов сотрудников рекламного подразделения. Об этом сообщает Axios.

О реструктуризации бизнеса Yahoo также пишет Bloomberg. По его данным, в рамках первой волны сокращений на этой неделе будет уволено 1000 сотрудников, или 12 процентов штата.

Генеральный директор компании Джим Ланзон объяснил, что сокращения связаны не с финансовыми проблемами, а со стратегическими изменениями в подразделении. По его словам, мера положительно повлияет на финансовые показатели Yahoo и компания сможет инвестировать вырученные средства в более выгодные проекты бизнеса.

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Также компания приняла решение закрыть две свои платформы, предназначенные для рекламы, SSP и Gemini. Компания перейдет на платформу Taboola, с которой заключила партнерское соглашение.

В последнее время крупные IT-компании активно сокращают штат, готовясь к ожидаемому спаду в мировой экономике. Так, 8 февраля об увольнении 1300 сотрудников заявил американский сервис видеоконференций Zoom. Также около 500 сотрудников планирует уволить крупнейшая в мире платформа интернет-аукционов eBay.

Мария Грушко
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