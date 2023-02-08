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15:15, 8 февраля 2023Экономика

EBay уволит сотни сотрудников

Компания eBay сократит около 4 процентов штата на фоне макроэкономического спада

Фото: Oberon Copeland / Unsplash

Крупнейшая в мире платформа интернет-аукционов eBay планирует уволить около 500 сотрудников, или 4 процента штата компании. Об этом сказано в отчете, поданном eBay в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Все уволенные работники получат выходное пособие и поощрительные выплаты.

По словам главного исполнительного директора Джейми Янноне, это решение было принято с учетом сложившейся в мире макроэкономической ситуации и необходимости дальнейшего стимулирования роста компании. «Этот шаг даст нам дополнительные возможности для инвестиций и создания новых рабочих мест в сферах с наибольшим потенциалом, включая новые технологии, ключевые рынки и потребительские инновации, а также позволит приспособиться к меняющимся макроэкономическим и технологическим реалиям», — сказал глава eBay.

В последнее время крупные IT-компании активно сокращают штат, готовясь к ожидаемому спаду в мировой экономике. В частности, 8 февраля об увольнении 1300 сотрудников заявил американский сервис видеоконференций Zoom. Всего по информации консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, в 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места, что на 649 процентов больше, чем в предыдущем году.

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Данил Дмитриев
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