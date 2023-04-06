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13:17, 6 апреля 2023Забота о себе

Звезда «Беверли-Хиллз 90210» заявила об опасном заболевании из-за сна в линзах

Актриса Тори Спеллинг заявила, что из-за сна в линзах у нее развилась язва роговицы глаза

Скриншот: @torispelling

49-летняя американская актриса Тори Спеллинг заявила, что язва роговицы левого глаза развилась у нее из-за долгого ношения контактных линз и сна в них. Ее слова о причинах опасного заболевания цитирует издание People.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» рассказала, что сама виновата в проблемах со здоровьем. К развитию язвы роговицы привело пренебрежение правилами использования контактных линз, раскрыла детали Спеллинг.

У меня есть сменные контактные линзы, но я каждый день ношу одни и те же. (…) Я их не вынимаю. Я в них сплю. Это вредно для здоровья

Тори Спеллинг
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Одну и ту же пару контактных линз актриса носила не снимая около 20 дней. Она считает, что ей очень повезло, учитывая, «как она обращалась со своими глазами в течение длительного времени». Заподозрив неладное, Спеллинг все же обратилась к окулисту, и тот прописал ей капли с антибиотиками для уменьшения отека и воспаления. Сейчас язва уже затягивается, и врач надеется, что осложнений удастся избежать.

Ранее звезда «Мстителей» Крис Хемсворт заявил о готовности меньше сниматься в кино из-за болезни Альцгеймера. По словам актера, он не уходит на пенсию, но собирается с большей избирательностью подходить к выбору фильмов, в которых будет участвовать.

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Наталья Обрядина
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