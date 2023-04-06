Раскрыта распространенная причина конфликтов со свекровью

Психотерапевт Элизабет Федрик посоветовала договориться о границах со свекровью

Конфликты между невесткой и свекровью обычно возникают в браках, где размыты границы. Способ избежать ссор и сохранить теплые семейные отношения раскрыла психотерапевт Элизабет Федрик в интервью Newsweek.

По ее словам, распространенной причиной конфликтов становятся попытки свекрови навязать семье сына мнение по вопросам воспитания детей, распределения финансов и внутренних отношений пары. Также вносят раздор уничижительные комментарии, пассивная агрессия в адрес жены сына или поведение, заставляющее ее чувствовать себя исключенной из семьи.

Единственный, по мнению психотерапевта, способ избежать проблем во взаимоотношениях — договориться с мужем о границах, в рамках которых родительница имеет право участвовать в семейной жизни и проявлять заботу. Такой договор может определять время и частоту взаимных визитов, список вопросов, в решении которых участвует свекровь, или допустимые темы для общения с детьми. «Эта информация должна быть четко и без права толкования передана свекрови», — посоветовала Федрик.

Она добавила, что установление границ не означает, что свекровь должна быть исключена из жизни семьи или что у нее не может быть теплых, доверительных отношений с сыном. Важно позволить ей ощутить свою ценность и вовлеченность. «Оставьте ревность и конкуренцию в стороне, поскольку они только вызывают раздоры в браке», — дала совет невесткам Федрик.

Психотерапевт уверяет, что если обе женщины будут соблюдать границы, то отношения быстро наладятся. В противном случае придется ограничить общение и оградить себя от неприятных или унизительных ситуаций, заключила Федрик.

Ранее семейный психотерапевт Тревор Хэнсон назвала главные причины ссор в отношениях. По ее мнению, конфликты возникают из-за неумения слышать и правильно истолковывать слова друг друга.