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13:46, 28 марта 2023Забота о себе

Названа главная причина ссор в отношениях и способ их избежать

Психотерапевт Хэнсон назвал неумение слышать друг друга главной причиной ссор в отношениях

Фото: M. Baumann / Globalookpress.com

Неумение слышать и правильно истолковывать слова друг друга является главной причиной ссор в отношениях, полагает семейный психотерапевт Тревор Хэнсон. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на публикацию специалиста в соцсети.

Хэнсон заявил, что большинство партнеров не умеют наладить грамотную коммуникацию в отношениях. Постоянное недопонимание и неумение правильно интерпретировать слова близкого человека провоцирует конфликты, которые, в свою очередь, приводят к накоплению обид. По словам психотерапевта, если человек всегда воспринимает слова партнера исключительно как упрек или претензию, он неизбежно начинает чувствовать себя недооцененным, игнорируемым или отвергнутым.

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Избежать подобного недопонимания супруги могут, если потратят некоторое время на то, чтобы разобраться в своих эмоциях, уверен Хэнсон. Лучшим способом добиться этого без ссор он назвал просьбу к партнеру подробнее рассказать, почему он думает, что его не любят, игнорируют или не ценят.

Ключ к избавлению от этих пагубных паттернов заключается в том, чтобы научиться распознавать глубинный смысл сказанного, замедлять свою эмоциональную реактивность и сообщать о своих желаниях и потребностях таким образом, чтобы создавалась близость с партнером

Тревор Хэнсон семейный психотерапевт

Психотерапевт добавил, что эмоционально напряженные разговоры часто заставляют людей проявлять бдительность, потому что они боятся нападения, боли и обвинений. Чтобы избежать этого, он посоветовал возлюбленным чаще хвалить друг друга за достижения и успехи и стараться избегать упреков.

Ранее клинический психолог Денис Долгов дал совет людям, изменившим своему постоянному партнеру или супругу. Он считает, что изменник не должен сознаваться в своих действиях, если хочет сохранить брак.

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Наталья Обрядина
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