Названа главная причина ссор в отношениях и способ их избежать

Психотерапевт Хэнсон назвал неумение слышать друг друга главной причиной ссор в отношениях

Неумение слышать и правильно истолковывать слова друг друга является главной причиной ссор в отношениях, полагает семейный психотерапевт Тревор Хэнсон. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на публикацию специалиста в соцсети.

Хэнсон заявил, что большинство партнеров не умеют наладить грамотную коммуникацию в отношениях. Постоянное недопонимание и неумение правильно интерпретировать слова близкого человека провоцирует конфликты, которые, в свою очередь, приводят к накоплению обид. По словам психотерапевта, если человек всегда воспринимает слова партнера исключительно как упрек или претензию, он неизбежно начинает чувствовать себя недооцененным, игнорируемым или отвергнутым.

Избежать подобного недопонимания супруги могут, если потратят некоторое время на то, чтобы разобраться в своих эмоциях, уверен Хэнсон. Лучшим способом добиться этого без ссор он назвал просьбу к партнеру подробнее рассказать, почему он думает, что его не любят, игнорируют или не ценят.

Ключ к избавлению от этих пагубных паттернов заключается в том, чтобы научиться распознавать глубинный смысл сказанного, замедлять свою эмоциональную реактивность и сообщать о своих желаниях и потребностях таким образом, чтобы создавалась близость с партнером Тревор Хэнсон семейный психотерапевт

Психотерапевт добавил, что эмоционально напряженные разговоры часто заставляют людей проявлять бдительность, потому что они боятся нападения, боли и обвинений. Чтобы избежать этого, он посоветовал возлюбленным чаще хвалить друг друга за достижения и успехи и стараться избегать упреков.

Ранее клинический психолог Денис Долгов дал совет людям, изменившим своему постоянному партнеру или супругу. Он считает, что изменник не должен сознаваться в своих действиях, если хочет сохранить брак.