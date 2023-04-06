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17:41, 6 апреля 2023Россия

Жителей дома в Петербурге эвакуировали из-за конфет и камуфляжной кепки

Жителей дома в Сестрорецке эвакуировали из-за коробки конфет и камуфляжной кепки

Фото: Monique Carrati / Unsplash

Жителей дома в петербургском Сестрорецке эвакуировали из-за коробки конфет и камуфляжной кепки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Жильцы заметили необычный презент в подъезде дома на улице Токарева. Коробка была перевязана бантом, а на камуфляжной бейсболке была надпись: «Тополь санкций не боится».

Бдительные граждане вызвали экстренные службы. Часть жильцов эвакуировали из квартир, место обследовала собака и ничего подозрительного не учуяла. Внутри коробки действительно находились сладости.

14 марта сообщалось, что в Башкирии эвакуировали школьников из-за сидевшго на чердаке пьяного мужчины. Россиянин сломал сигнализацию, камеры видеонаблюдения и двери, а затем забрался на чердак и уснул. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания.

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Анна Щербакова
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