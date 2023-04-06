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11:01, 6 апреля 2023Россия

Под окнами российской многоэтажки нашли тело женщины

В Челябинске под окнами многоэтажки в Калининском районе нашли тело женщины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело женщины. Об этом сообщил источник Ura.ru в силовых структурах.

По его данным, тело россиянки нашли в Калининском районе российского города — ей было 52 года. Собеседник издания утверждает, что женщина выпала из окна собственной квартиры на 10 этаже.

Ранее под Нижнекамском нашли тело пропавшей почти полгода назад пенсионерки. Женщина ушла из дома и не вернулась, ее труп нашел один из жителей села, где пропала погибшая.

В Ярославле 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажного дома, расположенного в проезде Ушакова. Пожилая горожанка выпала с балкона четвертого этажа. Она скончалась до приезда скорой помощи. По словам соседей, жительница в последнее время тяжело болела и находилась в квартире одна.

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Анастасия Шейкина
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