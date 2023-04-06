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07:00, 6 апреля 2023Забота о себе

Названы снижающие женское либидо факторы

Психолог Марк Трэверс: работа по дому снижает сексуальное влечение у женщин

Фото: Unsplash

Психолог Марк Трэверс назвал загруженность домашней работой и однообразие факторами, которые снижают либидо у женщин. Об этом он написал в авторской колонке для Psychology Today.

По его словам, женщины, которые выполняют большую часть работы по дому, испытывают меньше сексуального влечения к партнеру, поскольку считают его беспомощным. Трэверс посоветовал мужчинам поговорить с избранницей о распределении обязанностей в доме и выполнять часть бытовых задач без женских напоминаний и подсказок.

Он добавил, что женщинам не нравятся заученные сексуальные сценарии, которые воспроизводятся снова и снова. Трэверс рекомендовал спросить возлюбленную, что ей нравится, и передать инициативу в спальне. По его словам, это может сначала показаться неудобным и странным, но, в конце концов, даст гораздо более захватывающий опыт, чем привычный алгоритм или концентрация на собственном удовольствии.

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Последний пункт, который назвал психолог, — кино для взрослых. По его мнению, такие фильмы устанавливают нереалистичные стандарты и игнорируют женскую точку зрения на сексуальность. Психолог считает, что контент для взрослых для пары может быть лишь дополнением к интимной жизни, если это устраивает обоих.

Ранее психолог Джоэл Блок призвал практиковать эротические прикосновения для борьбы со стрессом. Он призвал не оказывать сексуального давления на супруга.

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Екатерина Улитина
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Названы снижающие женское либидо факторы
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