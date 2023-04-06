Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 6 апреля 2023Наука и техника

В США рекомендовали уничтожить российский «Солнцепек» до его применения

Newsweek: российскую систему «Солнцепек» следует обнаружить и обезвредить до ее применения

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) следует обнаружить и обезвредить до ее применения. Об этом пишет Newsweek.

Американское издание приводит комментарий оборонного эксперта Дэвида Хэмблинга, который рекомендует противнику уничтожить ТОС до ее использования. «Единственный эффективный способ противостоять ей — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить ее пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие», — уверяет специалист.

Эксперт из США признал высокую эффективность «Солнцепеков», которые, по его оценке, являются одной из приоритетных систем в российской армии.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Огненный демон Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Огненный демонСмертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
12 февраля 2018

В апреле эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко заявил, что «Солнцепеки», переданные Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России, резко усилят боевые возможности последних, в частности, в зоне специальной военной операции.

О том, что ВДВ РФ впервые получили системы «Солнцепек», сообщили в марте в Минобороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
После столкновения с силовиками в Ингушетии найдено тело боевика
Пытавшегося выйти из самолета во время полета россиянина положили в психбольницу
Режиссер «Джокера 2» объявил о завершении съемок фильма
В ДНР назвали потери украинской армии в Артемовске
Московским первоклассникам упростили зачисление в школы
Звезда «Игры в кальмара» стала моделью российского фотографа
Российский банк рассказал об эксперименте с четырехдневной рабочей неделей
Четырех жителей ЛНР обстреляли из минометов по наводке украинского военного
Москвичи отвернулись от жилья в одном иностранном городе
В США рекомендовали уничтожить российский «Солнцепек» до его применения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.