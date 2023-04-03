Огнеметные системы «Солнцепек» впервые передали военнослужащим ВДВ

Минобороны России: огнеметные системы «Солнцепек» впервые в истории передали военным ВДВ

В Минобороны России заявили, что военнослужащие Воздушно-десантных войск впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». В торжественной церемонии передачи принял участие начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, сообщается на сайте военного ведомства.

«В Саратовской области в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) впервые состоялась передача тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в интересах Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Во время церемонии передачи экипажи, убывающие в зону спецоперации, показали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач.

По словам Гончарова, военным ВДВ передали «грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов».

28 марта сообщалось, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» при поддержке реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21«Град» Вооруженных сил России поразила позиции Киева на авдеевском направлении. Как подчеркивалось, работа систем позволила уничтожить огневые точки и места дислокации живой силы противника.

25 марта военные Вооруженных сил Украины назвали огнеметные системы «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. Как отметили офицеры, при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно,