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07:08, 28 марта 2023Россия

«Солнцепек» поразил позиции ВСУ на авдеевском направлении

Огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции Киева на авдеевском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» при поддержке реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21«Град» Вооруженных сил России (ВС РФ) поразила позиции Киева на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Работа систем позволила уничтожить огневые точки и места дислокации живой силы противника, сказано в сообщении. Отмечается, что применение различных типов снарядов позволяет наиболее плотно накрыть позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинские военные назвали огнеметные системы «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. «При залпе "Солнцепека" выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — признался один из офицеров ВСУ. Украинские журналисты сделали также вывод, что превосходство российской артиллерии стало причиной сложного положения частей ВСУ внутри Артемовска.

Марина Совина
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