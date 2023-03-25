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16:33, 25 марта 2023Бывший СССР

Военные ВСУ назвали самое смертоносное российское оружие

Военные ВСУ назвали огнеметные системы «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали огнеметные системы «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. Как отмечает РИА Новости, признание прозвучало в ходе бесед солдат с журналистами издания «Страна.ua».

«При залпе "Солнцепека" выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — признался один из офицеров ВСУ.

Украинские журналисты сделали также вывод, что превосходство российской артиллерии стало причиной сложного положения частей ВСУ, которые остаются в окрестностях и непосредственно внутри Артемовска (украинское название — Бахмут). Сейчас солдаты ВСУ отрезаны от большей части ведущих в город дорог.

Ранее мэр украинского Купянска Андрей Беседин усомнился в успехе контрнаступления ВСУ на Российскую армию. Чиновник признал недостаточную подготовку солдат и офицеров Вооруженных сил Украины, которой может быть достаточно для обороны, но не для атаки.

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Олег Давыдов
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