Военные ВСУ назвали огнеметные системы «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали огнеметные системы «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. Как отмечает РИА Новости, признание прозвучало в ходе бесед солдат с журналистами издания «Страна.ua».

«При залпе "Солнцепека" выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — признался один из офицеров ВСУ.

Украинские журналисты сделали также вывод, что превосходство российской артиллерии стало причиной сложного положения частей ВСУ, которые остаются в окрестностях и непосредственно внутри Артемовска (украинское название — Бахмут). Сейчас солдаты ВСУ отрезаны от большей части ведущих в город дорог.

Ранее мэр украинского Купянска Андрей Беседин усомнился в успехе контрнаступления ВСУ на Российскую армию. Чиновник признал недостаточную подготовку солдат и офицеров Вооруженных сил Украины, которой может быть достаточно для обороны, но не для атаки.