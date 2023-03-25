Мэр Купянска Андрей Беседин признал недостаточную подготовку ВСУ для контрнаступления

Мэр Купянска Андрей Беседин усомнился в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Российскую армию. Об этом сообщает испанская газета El País.

Украинский чиновник признал недостаточную подготовку ВСУ для наступления. «Для обороны нас достаточно, а для контрнаступления нет необходимого. Это мое личное мнение», — высказался он в беседе с журналистами.

Вдобавок издание привело слова украинского военного с позывным Арнаут. Солдат подчеркнул, что Российская армия лучше оснащена, в связи с чем ВСУ необходимы немецкие танки Leopard для улучшения скорости и точности стрельбы.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений затягивается. По его словам, отсутствуют успехи по поддержке Украины. Он также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет и современных западных самолетов для страны значительно затягиваются.

21 марта Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение. Разговор на соответствующую тему прошел между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.